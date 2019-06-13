Министр рассказал, что делают "смотрящие" на государственных шахтах

Министр природы Остап Семерак был инициатором встречи шахтеров Львовщины с премьер-министром

Шахты на Львовщине не являются убыточными. Но с шахтерами не рассчитываются. Теневые дельцы ослабляют эти предприятия экономически, чтобы подготовить их к отжиманию.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Так прокомментировал ситуацию с долгами по зарплатам перед шахтерами Львовщины.

"Шахтеры не нахлебники. Их продукция является конкурентной и рентабельной – продается на рынке. И этих средств хватает, чтобы покрыть все потребности. Но с шахтерами не рассчитываются за продукцию. Теневые дельцы, которых называют "смотрящими", присосались к государственным предприятиям и пытаются загнать их в сферу своих интересов. Это скрытая приватизация. Шахты экономически ослабляют, чтобы подготовить эти лакомые куски к отжиманию", - говорит Семерак.

Он был одним из участников вчерашней встречи шахтеров с членами правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, при участии мэра Червонограда и главы Львовской ОГА.

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"Это был жесткий разговор. Задолженность по зарплате с февраля 2019 года составляет более 215 миллионов гривен. Часть средств разблокирована сразу. Решено сделать независимый аудит ценообразования. И заменить руководство ГП "Львовуголь". Во главе предприятия должен стать человек, которого предложат представители местного самоуправления, согласованный с шахтерами. Он за три месяца должен вывести предприятие из тупиковой ситуации", - сказал Семерак.

По его словам, на Львовщине есть убыточные шахты, которые имеют высокую себестоимость продукции. Но есть - и суперприбыльные. Объединения в целом может быть прибыльным. "Расчеты за продукцию идут, но из этого кольца, где ходят деньги, – исключили шахты".

По мнению Остапа Семерака, опасность такой скрытой приватизации - что из доведенного до банкротства предприятия часть людей уволят. А те, кто останутся – будут бесправными.

"Изнуренными людьми легко управлять", - добавляет министр.

Шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" перекрыли международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области. Ранее они обещали заблокировать дом премьера Гройсмана. Шахты этого ГП остановили работы в знак протеста против задолженности.