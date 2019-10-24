Министр обороны встретится с генеральным секретарем НАТО

Предусмотрены двусторонние встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, исполнительным директором Европейского оборонного агентства, с главами делегаций других государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане Фото: Цензор.НЕТ

Делегация Министерства обороны Украины находится с рабочим визитом в штаб-квартире НАТО. Украинский министр Андрей Загороднюк проведет там встречи с коллегами из Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США.

В четверг делегация примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии Альянса "Решительная поддержка" в Афганистане, сообщает Минобороны в Фейсбук.

В течение двух дней Загороднюк проведет встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США в формате "QUINT".

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Предусмотрены двусторонние встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, исполнительным директором Европейского оборонного агентства, с главами делегаций других государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Министр обороны Андрей Загороднюк рассказал о дальнейших планах на реформирование ВСУ. Одним из таких является создание модельных частей с практиками других государств, пишет Цензор.Нет. Он рассказал, что уже создали центры подготовки сержантов и прописали ее концепцию.