Министр обороны поделился планами по искоренению "совка" из ВСУ

Министр обороны Андрей Загороднюк рассказал о дальнейших планах на реформирование ВСУ.
Одним из таких является создание модельных частей с практиками других государств, пишет Цензор.Нет.
Он рассказал, что уже создали центры подготовки сержантов и прописали ее концепцию.
"Необходимо также изменить уставы, чтобы у них была юридически такая возможность. А также проводить работу непосредственно с личным составом, с офицерами, объяснять им новые полномочия и функции сержанта. И выстроить взаимодействие так, чтобы они общались с солдатами, а офицеры общались с сержантами", - сказал министр.
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает возможным перевести украинскую армию на контракт.
Говорит, что процесс возможен даже при условии войны на Донбассе
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