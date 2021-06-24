Министр обороны озвучил пять возможных причин провокации русских в Черном море

Инцидент с HMS Defender. Объяснили причины. Фото: Reuters

В инциденте с кораблем британского флота HMS Defender Россия через контролируемые СМИ прибегла к распространению циничной дезинформации.

"Исходя из сегодняшнего развития событий, мы должны готовиться ко всем упомянутым и неназванным сценариям", – сообщает пресс-служба Минобороны.

По мнению министра обороны Андрея Тарана, объяснить действия России могут пять причин:

1. Реакция РФ на только что достигнутые договоренности украинско-британского морского партнерства (подписаны на борту HMS Defender 21 июня в Одессе).

2. Попытка РФ сорвать учения "Си Бриз-2021", начинающиеся 28 июня.

3. Ответ РФ на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Альянса.

4. Идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года.

5. Информационно-психологическая операция с прицелом на осенние выборы в РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб

23 июля Минобороны РФ заявило, что российский бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы по маршруту следования эсминца Великобритании HMS Defender в Черном море, который якобы нарушил границы оккупированного Крыма. Министерство обороны Великобритании назвало заявление РФ о стрельбе выдумкой. Там отметили, что выстрелы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала. Корабль не изменил курс и продолжил путь в рамках международно-признанных территориальных вод Украины.