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понедельник, 15 ноября 2021 11:16

Министр Марченко может уйти в политпроект Разумкова либо к экс-секретарю СНБО Данилюку - СМИ

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Министр Марченко может уйти в политпроект Разумкова либо к экс-секретарю СНБО Данилюку - СМИ
Александр Данилюк и Сергей Марченко вместе отдыхали перед конкурсом на главу БЭБ

Бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк проводит политические консультации с министром финансов Сергеем Марченко относительно политического будущего последнего, а также о своем возможном участии в работе госорганов. В частности, как выяснили СМИ, два чиновника - бывший и действующий - встречались перед попыткой Данилюка пройти на конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности, для участия в котором он не был допущен/

Об этом пишет издание "Дело".

Журналисты публикуют фотографию с Facebook странице экс-секретаря СНБО, датированную концом июня 2021 года, где Данилюк, Марченко, его жена Марина, а также экс-вице-премьер времен Гройсмана Геннадий Зубко и сопредседатель фракции партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" в ВР Артур Герасимов развлекаются на Leopolis Jazz Fest во Львове, организованном "Альфа-банком". В это же время, к слову, с Данилюком встречался и глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, нардеп Людмила Буймистер (впоследствии ее исключили из фракции "Слуг народа" за отказ поддержать антиолигархический закон, она перешла в группу Разумкова).

"По информации из окружения политиков, Марченко тогда гарантировал Данилюку, что тот сможет как минимум беспрепятственно поучаствовать в конкурсе, и если не выиграть, то хотя бы вдоволь отработать тему Бюро экономической безопасности в рамках своей политической коммуникации", - говорится в материале.

"СМИ не раз упоминали, что Марченко изначально не был согласен с той концепцией БЭБ, которую предложил президент Владимир Зеленский. И в кулуарах активно критиковал законопроект, который считали "программным" для получения поддержки МВФ. "Марченко не скрывает, что ему намного "удобнее" было бы иметь зависимый департамент расследований в структуре Минфина, а не независимый орган, который будет заниматься экономическими преступлениями", - писали журналисты.

Напомним, тогда Данилюка не допустили к конкурсу, поскольку диплом Университета Индианы по бизнес-администрированию, который есть у Данилюка, в Минобразования не признали. В ходе заседания комиссии Тимофей Милованов и бывший на тот момент первым вице-премьером Алексей Любченко выступили категорически против того, чтобы даже допустить Данилюка к конкурсу. При этом Марченко всячески защищал своего экс-патрона.

Издание напоминает, что Марченко и Данилюк работают вместе еще с начала 2010-х, когда оба входили в состав Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича. "Формально созданный для улучшения инвестиционного климата, по сути, центр занимался отбеливанием репутации режима в глазах западных инвесторов и доноров, которые должны были поверить в ориентированность Януковича на европейские ценности", - напоминают авторы.

"Часть совместной биографии Марченко и Данилюка, где они трудились на благо Януковича, впоследствии вспомнит Генеральная прокуратура", - говорится в статье.

Журналисты также обратили внимание, что Марченко мог продвигать Данилюка на пост главы Набсовета Национального депозитария, а Данилюк - хлопотать о поддержке Марченко в период политической турбулентности осенью 2020 и весной 2021, когда на повестке дня возникал вопрос о возможной отставке министра.

Также издание отмечает, что Марченко отводится особая роль в возможном раскладе политсил с участием новой партии Разумкова.

"Поговаривают, что министру порядком поднадоела чиновничья рутина и все свои провалы с выполнением бюджета, переговорами с МВФ и нарастающим внешним долгом он с радостью переложит на плечи преемника. Кроме того, министр, вероятно, не готов будет защищать бюджет 2022 от "хотелок" депутатов, чтобы и без того разбалансированная смета страны на будущий год вообще не рассыпалась", - сказано в тексте. По данным авторов Марченко не против еще раз попробовать баллотироваться в парламент (опыт 2019 года с партией Гройсмана был неудачным). Теперь хочет якобы пойти с партией Разумкова.

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