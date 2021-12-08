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Министр Кубраков объяснил, почему в СМИ связали с его именем компанию Officium SW Ltd

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В конце 2018 года было принято решение о закрытии компании Officium SW Ltd. И тогда же она должна была быть закрыта, но существовала "на бумаге" и в 2020 году. Об этом в Facebook написал министр Александр Кубраков.

"Вчера в СМИ появилась информация о компании Officium SW Ltd., которая была зарегистрирована на моих бывших бизнес-партнеров и меня. Компания была основана еще в июле 2018-го под стартап, предусматривавший регистрацию прав интеллектуальной собственности в сфере IT. К сожалению, украинское законодательство по интеллектуальной собственности пока не дает должной защиты для бизнеса и инновационных продуктов, поэтому тогда мы выбрали регистрацию за рубежом. Надеюсь, что эта ситуация изменится с запуском Дія City. Впоследствии мы отказались от идеи стартапа. Буквально через несколько месяцев после запуска в конце 2018 года было принято решение о закрытии компании", - пишет Кубраков.

По его информации, уже в 2018-м эта компания была закрыта.

"Никаких документов как миноритарный участник с долей в 6,6% я не имел. Поэтому при заполнении деклараций в 2018-м и 2019 году я не отмечал корпоративные права на компанию. Уже позже я узнал, что Officium SW Ltd. Окончательно была удалена из реестра только весной 2020 года. Однако даже при таких условиях она существовала только на бумаге, по ней не происходило никаких операций или движения средств", — отметил Кубраков.

Министр подчеркнул, что выступает за максимальную открытость данных при декларировании.

"Я поддерживаю обязательное декларирование государственных служащих и стараюсь уделять этому вопросу максимальное внимание. Однако никто не застрахован от непреднамеренного внесения в декларацию ошибочных данных или их невнесения. С началом политической деятельности я всегда старался действовать последовательно. Перед вступлением в партию "Слуга народа" отказался от управления собственным бизнесом, оставаясь его владельцем. В 2021-м полностью вышел из бизнеса, сосредоточившись исключительно на государственных делах. Все эти изменения должным образом задекларированы, а налоги уплачиваются в Украине", - пишет министр Кубраков.

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Дата
08
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