Министр иностранных дел Польши срочно посетит Украину

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши. Фото: Facebook/Zbigniew Rau

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно посетит Киев из-за возникновения угрозы новой российской агрессии на границах Украины.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши в Twitter.

"Збигнев Рау осуществит чрезвычайно срочный визит в Киев в свете угрозы миру на границах Украины", - отметили в сообщении.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов. Они поднимут вопрос обострения ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму, наращивание российских войск у границ Украины и увеличение интенсивности российской пропаганды, сообщили в МИД Украины.

Ситуация на востоке Украины и вблизи российско-украинской границы обостряется. Россия перебрасывает свои войска ближе к Украине. Сегодня, 8 апреля, погиб украинский военный. 7 апреля оккупанты 7 раз нарушили режим "тишины".