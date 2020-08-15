Министр Федоров зовет белорусских IT-шников в Украину

Украина предлагает белорусским специалистам работу. Фото: Facebook.com/fedorov1991

Правительство Украины предлагает переезд и трудоустройство белорусским IT-специалистам, которые почувствовали проблемы в работе из-за действий властей Беларуси во время массовых протестов в этой стране. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы понимаем, какие сегодня есть проблемы для креативной и IT-индустрии - плохо, нестабильно работает интернет, нестабильно работает банковская система. И поэтому сегодня мы выделили специалистов, работающих 24/7, чтобы помочь переехать компаниям и специалистам в Украину.

Мы поможем получить квоты, которые недавно выделило наше правительство, для того, чтобы IT-специалисты Беларуси смогли официально трудоустроиться в Украине, открыть собственное дело, и эта процедура упрощает возможность получить вид на жительство в Украине. Не может креативная и IT-индустрия развиваться, когда в стране насилие", - цитирует министра "Радіо Свобода"

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"Иммиграция в рамках квот позволяет иностранным ИТ-специалистам трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины. Не привязываться к конкретным срокам пребывания в нашей стране и к конкретному месту работы или должности. Также они могут стать частными предпринимателями и иммигрировать в Украину вместе со своими семьями.

Я солидарен с технологическим бизнесом Беларуси, который обратился к властям с открытым письмом. Солидарен в том, что стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Бизнес рождается, растет и процветает в атмосфере свободы и открытости", - заявил Федоров.

В Беларуси, где проходили выборы президента, заблокировали интернет. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что это зарубежное влияние. Интернет начали восстанавливать через трое суток, и за время без связи экономика страны понесла многомиллионные убытки. Как подсчитала неправительственная организация NetBlocks, которая контролирует кибербезопасность и управления интернетом, отключение стоило Беларуси около $ 50 млн в день.