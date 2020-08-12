Сколько потеряла белорусская экономика из-за отключения страны от интернета

Интернет начали восстанавливать через трое суток, и за время без связи экономика страны понесла многомиллионные убытки. Фото: Pixabay

В день выборов в Беларуси, 9 августа, заблокировали интернет.

Александр Лукашенко заявлял, что это не инициатива государства, а зарубежное влияние, пишет "Бабель".

Интернет начали восстанавливать через трое суток, и за время без связи экономика страны понесла многомиллионные убытки. Как подсчитала неправительственная организация NetBlocks, контролирующая кибербезопасность и управление интернетом, отключение стоило Беларуси около $50 млн в день. С помощью инструмента NetBlocks, на основе данных Всемирного банка, Международного союза электросвязи, статистической организации Европейской Комиссии и Бюро переписи населения США, можно рассчитать убытки за определенное количество дней. Таким образом, три дня без интернета нанесли Беларуси $169 200 000 убытков для экономики, многие сферы которой зависят от бесперебойной связи.

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По информации Forbes, белорусское законодательство устанавливает контроль государства над точками, в которых интернет "пересекает границы". Этими выходами распоряжаются две государственные компании - Белтелеком и Национальный центр обмена трафиком.

То есть в Беларуси возможность отключать страну от интернета имеют всего две компании, которые контролирует правительство. В этой стране так поступить легче, чем в Украине или России, поскольку деятельность провайдеров, которых всего несколько десятков, жестко регулируется.

По данным экспертов, к которым обратился Forbes, в Беларуси сознательно отключили протокол https, который широко используется для шифрования трафика. В частности, 9 августа оказалось, что все каналы связи страны были выведены в один узел связи, который фильтровал шифрованный трафик. Также отмечают, что отключение нового интернет-протокола IPV6 является главным признаком того, что блокирование связи состоялось по приказу правительства Беларуси.

По мнению экспертов, если бы отключение произошло действительно из-за действий соседей, для этого необходимо было бы привлечь Россию, Украину и Польшу, что практически маловероятно. Ситуацию с отключением связи сравнили с человеком, который замкнулся в квартире и просит его освободить.

В Беларуси сегодня, 12 августа, продолжится общенациональная забастовка, которую инициировали вчера в рамках протестов против фальсификации результатов выборов.