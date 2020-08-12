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среда, 12 августа 2020 08:39

Белорусам напомнили о общенациональной забастовке

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Белорусам напомнили о общенациональной забастовке
В Беларуси продолжается общенациональная забастовка против фальсификации результатов выборов. Фото: REUTERS

В Беларуси сегодня, 12 августа, продолжится общенациональная забастовка, которую инициировали вчера в рамках протестов против фальсификации результатов выборов.

"Ну и ночка сегодня была! Как здорово, что завтра можно выспаться - на работу же идти не надо. Общенациональная забастовка же! А вместо того чтобы днем ​​охлаждаться в ожидании гибели режима, ты можешь ускорить заветный час освобождения страны", - говорится в сообщении Telegram-каналe Nexta.

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Белорусов призывают рассказывать о забастовке другим людям, делая это "веселее, интереснее и безопаснее с друзьями". В частности - расклеивать листовки в общественных местах, или вручать работникам госпредприятий.

"Среди трудяг подавляющее большинство тоже хочет изменений. Но часто не знает что делать, чтобы они наступили. А здесь ты им подскажешь! Все это особенно важно сейчас, когда Лукашенко глушит интернет и доступ к информации ограничен", - сообщает Nexta.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента. После обнародования данных первых экзит-полов, где победа была за действующим президентом Александром Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Произошли первые столкновения с ОМОНом, правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Протесты продолжаются и сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство - и сам погиб.

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