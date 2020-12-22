Министерский борщ-батл: чем чиновники займутся этим вечером

Модератором соревнования будет шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: pixabay.com

Министры будут соревноваться в приготовлении украинского борща в рамках кампании по включению "культуры и традиции приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Посмотреть онлайн-батл чиновников можно будет в 17:30, сообщает Министерство культуры и информационной политики в Facebook.

"Это вопрос защиты важной культурной составляющей и части истории. Признанием борща объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО поставит точку в намеренно созданных дискуссиях по этнической родине. Ведь все мы знаем правду: борщ - украинский", - сказал министр культуры Александр Ткаченко.

Кроме министра культуры, в соревновании примут участие: министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин.

Модерировать соревнования, выдавать рецептуру и делить участников на команды будет шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Ресторанный путеводитель Michelin назвал борщ "знаменитым русским блюдом". Путеводитель - наиболее известный и влиятельный из современных ресторанных рейтингов, издаваемый компанией по производству шин Michelin с 1900 года.