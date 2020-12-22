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вторник, 22 декабря 2020 12:41

Что готовить на новогодний стол, чтобы год удался

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Что готовить на новогодний стол, чтобы год удался
Сделайте мясные салаты. Они должны быть многокомпонентными, иметь яркий вид. Фото: pixabay.com

Эта Новогодняя ночь будет особенная. Женщинам советую закончить приготовления пищи до 20:00, пока Луна будет оставаться в знаке Рака. Вдохновение будет переполнять вас, гастрономические эксперименты окажутся удачными, а блюда - вкусными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Застелите стол вышитой скатертью, - говорит астролог. - Сделайте мясные салаты. Они должны быть многокомпонентные, иметь яркий вид и непревзойденный вкус. Лучше всего подойдут винегрет, мимоза и оливье".

Мясо лучше подавать вяленым или печеным.

"Отдайте предпочтение говядине, баранине, а еще лучше - дичи. Подойдет мясо водоплавающих птиц - гусей и утки. Если любите рыбу, пусть она будет жареная или сушеная, но не вареная или пареная. На гарнир приготовьте плов или запеките картофель по-деревенски. Пюре не годится. Лучше сварите булгур и перловку. Подойдут макароны по-флотски", - говорит Елена.

Сыры - чем тверже, тем лучше. Избегайте сладкого сыра в качестве начинки к вареникам, пирогам и рулетам.

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"Годятся холодец и заливная рыба, - рассказывает Максимова. - Овощи пусть будут соленые или маринованные, но не свежие. Удачно дополнят стол консервированные салаты. Изюминкой стола станут приправы. Используйте их щедро. Особенно перец. Напитки выберите темные и с пузырьками - соки, пепси, компоты, квас и кислородные коктейли. Водочку замените на красное вино, коньяк и домашние наливки".

На столе должны быть орехи и фрукты: груши, гранат, мандарины, красные яблоки, киви, а также сухофрукты: вяленые вишни, чернослив, ананасы, сушеные яблоки, кизил и клюква.

"Хотите удивить друзей чем-то особенным? Готовьте блюда, которые вспоминает Иван Котляревский в "Энеиде": потапцы (казацкий бутерброд из жареного сала и ржаного хлеба, - Gazeta.ua), тетерю (пшенную кашу, заправленную салом, чесноком и хреном, - Gazeta.ua), галушки, кулеш , пампушки с чесноком, вареники, шпундра (жареная свиная грудинка, - Gazeta.ua), лепешки с медом и маком. Национальное меню будет как никогда удачным дополнением праздника", - говорит астролог.

На десерт не стоит подавать кремовые пирожные и зефир. Для выпечки используйте дрожжевое тесто, а не листовое. На столе должно быть много хлеба. Хорошо, если есть возможность испечь его самостоятельно. Приготовьте пирожки и пирожное "Картофель".

У Весов 2021 года многое будет получаться. Вас начнет ценить руководство.

Автор: Gazeta.ua
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