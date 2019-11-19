Миллионеры из трущоб. Кто из нардепов взял компенсацию за аренду жилья

Сразу 120 народных депутатов успели взять компенсацию за аренду жилья за первые месяцы работы Верховной Рады.

Центр противодействия коррупции опубликовал список 12 "наиболее нуждающихся" нардепов, которые, как утверждают активисты, при многомиллионных состояниях не постеснялись взять 20-40 тыс. грн за жилье.

Автор: antac.org.ua

"Слуга народа":

Максим Бужанский. Смог занять $350 тыс. (+ жена декларирует более $300 тыс.), носит часы за полмиллиона грн, ездит на Lexus, но не смог не взять 40 тыс. грн за счет налогоплательщиков.

Игорь Фрис. Декларирует более $ 300 тыс. Наличными, ювелирку, часы, а вот от 21 тыс. грн компенсации от государства отказаться не смог.

Александр Куницкий. Задекларировал $200 тыс, но на аренду жилья в Киеве денег не нашлось.

Группа "За будущее":

Анатолий Урбанский. Живет в квартире за 14 млн грн, имеет 4256 биткоинов (более 1 млрд грн), кучу часов, картин, ювелирки, жена ездит на Bentley за $100 тыс, а в этом году купила Land Rover за $ 230 тыс. "Вероятно, теперь семьи не на что жить, поэтому и 18 тыс. грн не помешает", - пишут антикоррупционеры.

Дмитрий Лубинець. Ездит на Lexus, вместе с женой имеет более 2 млн грн наличности, но компенсацию от налогоплательщиков все же взял.

Игорь Колыхаев. Имеет почти миллион долларов наличными.

Тарас Батенко. В прошлом году жена приобрела Audi Q7 за $ 90 тыс.

Ирина Констанкевич. На дом под Луцком на 240 квадратов средства нашлись, на Audi Q5 деньги нашлись, а на аренду жилья в Киеве уже нет.

Петр Юрчишин. Жена владеет несколькими фирмами, сам нардеп декларирует $150 тыс. И 85 тыс. евро, но взять 21 тыс. грн - святое дело, указывают активисты.

"Оппозиционная платформа - За жизнь":

Владимир Кальцев. Живет в имении на 400 квадратов, обладает кучей ювелирки, часов, смог одолжить почти $4 млн, а вот 19,5 тыс. грн компенсации взял с удовольствием.

Николай Скорик. Живет в доме на 630 квадратов, декларирует 5 часов, десятки тысяч долларов, но все же взял 41 тыс. грн за счет налогоплательщиков.

Внефракционные:

Валерий Лунченко. Ездит на Audi Q7 за $50 тыс, имеет более 4 млн грн наличности, но перед соблазном принять 21 тыс. грн устоять не смог.

По закону, народные депутаты получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от границ города.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.