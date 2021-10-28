Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно

Бывший председатель ПриватБанка теперь проживает в Израиле. Фото: gorod.dp.ua

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, подозреваемого в организации растраты 8,2 млрд грн и 137 млн грн банковского учреждения.

Решение 28 октября принял следственный судья Виталий Крикливый, сообщает "Слово і діло".

В марте Национальное антикоррупционное бюро объявило Дубилета в розыск. После этого ВАКС заочно его арестовал.

Однако апелляционная палата суда отменила это решение и назначила повторное рассмотрение ходатайства о заочном аресте.

В сентябре НАБУ выделило в отдельное дело материалы касательно экс-председателя Приватбанка.

В связи с розыском подозреваемого детектив НАБУ и прокурор САП просили суд разрешить заочное расследование. Судья ходатайство удовлетворил.

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Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации Приватбанка, Дубилет распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн) с корреспондентского счета в одном из европейских банков в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Dreyfus Suisse SA и Quadra Commodities S.A.

Для прикрытия растраты средств Приватбанка и придания виду законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком офшора Claresholm Marketing Ltd. Его сделали должником именно на ту сумму, которую вывели из-за погашения аккредитивов другим компаниям.

"Дубилет принимал участие в заседании в режиме видеоконференции. Он продемонстрировал украинский и израильский паспорта. В Украину банкир возвращаться не собирается, потому что здесь ему "угрожает опасность", - сообщает Центр противодействия коррупции.

Александр Дубилет имеет гражданство Израиля и проживает там. Об этом сообщил его адвокат. Американские правоохранительные органы подозревают бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из финучреждения.