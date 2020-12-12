МИД выступил против санкций РФ

Министерство опротестовало расширение санкционного списка. Фото: "Еспресо"

МИД Украины выступил против расширения личных санкций РФ.

"МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в сообщении.

Украина и в дальнейшем будет продолжать противодействовать российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации украинских территорий, восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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11 декабря правительство России расширил список санкций против Украины, в который попали спикер и первый вицеспикер Верховной Рады, а также депутаты от "Слуги народа".

Правительство Российской Федерации расширило санкционный список против Украины. Всего в перечне 849 человек, говорится на сайте Кабмина России.