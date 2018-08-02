МИД Украины жостко отреагировало на провокационные заявления Венгрии

МИД Украины планирует выразить решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта. Фото: Укрінформ

Министерство иностранных дел Украины вызвало временно поверенный в делах Венгрии в Украине. МИД планирует выразить решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта.

В МИД назвали неприемлемыми последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, пишет пресс-служба ведомства.

"Действия Украины существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и, в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора", - заявил Орбан.

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МИД вручило венгерскому дипломату ноту с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

В МИД протестуют, что в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины.

"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", - заявили в министерстве.

28 июля Орбан заявил, что сомневается в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.