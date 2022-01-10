МИД Украины отреагировал на события в Казахстане

В Министерстве иностранных дел Украины внимательно следят за ситуацией в Казахстане.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины.
"Осуждаем насилие, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и уважения", - указали в посольстве.
В заявлении говорится, что сторонам важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия.
МИД Украины призывает соблюдать права человека, обеспечить возобновление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.
В министерстве приняли во внимание развертывание иностранных военных сил с доминированием российского контингента. Дипломаты отмечают, что иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и законодательство Казахстана и международное право. Их пребывание на чужой территории должно закончиться после истечения выделенного времени.
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"МИД Украины будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане и содействовать им в возвращении на родину. Держим на особом контроле ситуацию с нашими гражданами в Алматы", - сообщили в министерстве.
2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер страны Казахтелеком отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.
Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности.
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