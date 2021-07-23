МИД удивило прекращении дела Чауса Молдовой

Молдова в одностороннем порядке прекратила дело Чауса. Фото: ТСН

МИД Украины удивило заявление о завершении следствия по делу судьи Николая Чауса.

Украинская сторона заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой как на уровне президентов, так и министров иностранных дел, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов. 12 мая Офис генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможно", - сказали в пресс-службе МИД Украины.

В министерстве удивились заявлению о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке.

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"Логичный вопрос: а действительно ли была заинтересованность в установлении истины или вместо этого была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения. Убеждены, что установление всех обстоятельств по делу Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон", - добавили в МИД Украины.

3 апреля в Кишиневе неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что его похитили иностранные граждане, которые уже пересекли границу с Украиной. Украина не причастна к ситуации с похищением судьи, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В видеообращении от 17 мая Чаус заявил, что похищение было, но в 2016 году. И с тех пор его, запугивая расправой, заставляли находиться в Молдове. Заявил, что собирается вернуться. В августе 2016-го Национальное антикоррупционное бюро разоблачило Чауса на получении $150 тыс. взятки. Деньги были в двух стеклянных банках. Одну из них судья закопал во дворе дома. В следующем году Чауса задержали в Молдове. Страна отказала ему в политическом убежище.