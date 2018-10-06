МИД не закроет российской консульства в Украине - Климкин

"У нас нет дипломатических отношений с Россией по содержанию" - Климкин. Фото: ИноСМИ

Украинское Министерство иностранных дел не закроет российские консульства. Это приведет к таким же мероприятий на территории России.

В украинских дипломатов исчезнет возможность помогать политзаключенным и украинском в России, пишет "Интерфакс".

"У нас нет дипломатических отношений с Россией по содержанию. У нас нет послов. Дипломаты не занимаются какой-то политической или иной деятельностью. Наши дипломаты просто помогают украинском, в том числе и политическим заключенным. Если мы уберем здесь эти консульства, то Россия закроет наши консульства за рубежом. Мы не будем иметь доступа, чтобы помочь нашим гражданам ", - говорит министр иностранных дел Павел Климкин.

Украина способна контролировать деятельность российских дипломатов и адекватно реагировать на угрозу, которую они могут представлять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Венгрии выслали украинского дипломата

"Российские дипломаты занимаются здесь в основном деятельностью, которая присуща спецслужбам. Именно поэтому мы недавно выслали таких якобы дипломатов. То, что сейчас мы способны контролировать эту преступную деятельность российских" дипломатов ", - это 100 процентов. Они находятся под пристальным контролем и не могут делать то, что делали в прежние времена, до 2014 года ", - говорит министр.

В связи с "модой" на двойное гражданство среди жителей Закарпатья Службой безопасности Украины открыто уголовное производство. Толчком к расследованию преступления стала публикация в Интернете видеоулики о незаконном получении Украинский гражданства Венгрии