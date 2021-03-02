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вторник, 02 марта 2021 01:43

МИД назвал свою высшую награду в честь умершего экс-министра Зленко

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МИД назвал свою высшую награду в честь умершего экс-министра Зленко
МИД назовут награду в честь Зленко. Фото: ВВС

Наивысшей награде МИД "За преданность дипломатической службе" присвоено имя умершего Анатолия Зленко.

"Наивысшая награда МИД Украины "За преданность дипломатической службе" теперь будет носить имя Анатолия Зленко. Такое решение я принял сегодня, в день, когда мы потеряли первого министра иностранных дел независимой Украины, человека, который всю жизнь была преданной нашей стране и ее дипломатии - Анатолия Зленко", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Благодаря работе Зленко был заложен "фундамент дипломатии независимой Украины". Кулеба также считает, что первый глава МИД воспитал многих украинских дипломатов.

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На 83 году жизни скончался первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко.

Он возглавлял МИД Украины дважды - с 24 августа 1991 по 25 августа 1994 и со 2 октября 2000 по 2 сентября 2003 при президентах Леониде Кравчуку и Леониду Кучме.

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Дата
02
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