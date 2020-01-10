МИД направило ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Путин снова был в Крыму. Фото: Сегодня

МИД Украины направил ноту протеста РФ в связи с несогласованным визитом российского лидера Владимира Путина в аннексированный Крым.

Российской стороне передана нота протеста в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина в Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов, сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко в Twitter.

"Еще раз подчеркиваем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнула представитель МИД.

Также она отметила, что несогласованный визит Путина в аннексированный Крым "является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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9 января РФ провела совместное учение Черноморского и Северного флотов в Черном море. В маневрах были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов.