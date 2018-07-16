Между делом Савченко и судом осталось одно препятствие

Надежду Савченко удерживают в СИЗО с 22 марта. Фото: slovoidilo.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется, что Служба безопасности Украины в течение месяца передаст следователям Генпрокуратуры результаты экспертизы голосов по делу народного депутата Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке теракта и государственного переворота.

Тогда дело можно будет передавать в суд, сказал генпрокурор на брифинге 16 июля.

"С большим трудом было принято решение о продлении ареста в ходе досудебного следствия на два месяца. Мы планируем не позднее середины следующего месяца завершить следствие и перейти к ознакомлению [Савченко] с материалами. На самом деле мы ждем окончательной экспертизы СБУ по голосам, зафиксированным на видеоматериалах этого дела", - сказал Луценко.

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Народного депутата Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Ее задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.