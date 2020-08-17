Местные выборы могут перенести - Ляшко

Ляшко рассказал о местных выборах. Фото: Украинская правда

В Украине местные выборы, назначенные на 25 октября, могут перенести при условии, что половина территории страны окажется в "красной" зоне карантина.

"Если 50% территории будет в "красной" зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Украины 24.

Ляшко объяснил, что Киев ориентируется в этом вопросе на Польшу, которой пришлось переносить президентские выборы из-за пандемии Covid-19.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение санитарных норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - подчеркнул главный санврач и добавил, что точные прогнозы относительно выборов можно делать в начале октября.

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Напомним, в Украине изменились правила адаптивного карантина.