Местные выборы будут продолжатся после нового года

На одном из участков в Борисполе, 25 октября. Фото: "Опора".

Повторные выборы городского председателя Борисполя назначили на 17 января 2021 года. Соответствующее решение приняла городская территориальная избирательная комиссия, сообщает Гражданская сеть "Опора"

Избирательная кампания начнется 28 ноября.

Ранее Центральная избирательная комиссия отменила постановление ТИК о повторных выборах в Борисполе. Они должны были состояться 31 января. Перевыборы назначены в связи со смертью от Covid-19 мэра Анатолия Федорчука.

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15 и 22 ноября в Украине прошли вторые туры выборов городских председателей. После голосования в минувшее воскресенье в ряде городов победили действующие мэры. Каждый 2-й мэр областного центра победил в 1-м туре.