Меркель продолжит улучшать отношения с РФ несмотря на атаки хакеров

Канцлер Германии продолжит прикладывать усилия для улучшения отношений с РФ. Фото: Reuters

В среду, 13 мая, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на хакерские атаки, она продолжит прикладывать усилия для улучшения отношений с РФ.

В то же время, канцлер сообщила, что к инциденту с кражей информации с ее компьютера российскими хакерами она относится серьезно. Об этом сообщает Reuters.

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"Я буду стремиться к хорошим отношениям с Россией, потому что я думаю, что есть все основания для продолжения наших дипломатических усилий, но это (кража переписки) не облегчает ситуацию", - отметила Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель на видеоконференции обсудила с украинским премьером Денисом Шмыгалем ситуацию на Донбассе, двусторонние отношения и пандемии коронавируса. Шмыгаль сообщил о намерении правительства Украины продолжать реформы в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.