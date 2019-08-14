Меркель назвала условия сотрудничества с Россией ограниченными

Сотрудничество с Россией до реализации Минских соглашений будет ограниченной, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Минские договоренности необходимо реализовать. Пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими хотели бы", - объяснила Меркель, пишет Інтерфакс.
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Она добавила, что эту проблема стороны обсуждали на переговорах в среду.
На выступлении в Будапеште немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что санкции против России не снимут, пока не будут реализованы основные Минские соглашения.
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