Меркель назвала условия сотрудничества с Россией ограниченными

Канцлер Германии Ангела Меркель: "Пока минские договоренности не будут реализованы, возможности для сотрудничества с Россией будут совсем не теми, какими хотели бы". Фото: Depositphotos

Сотрудничество с Россией до реализации Минских соглашений будет ограниченной, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Минские договоренности необходимо реализовать. Пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими хотели бы", - объяснила Меркель, пишет Інтерфакс.

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Она добавила, что эту проблема стороны обсуждали на переговорах в среду.

На выступлении в Будапеште немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что санкции против России не снимут, пока не будут реализованы основные Минские соглашения.