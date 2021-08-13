Меркель едет в Киев с откупными за Северный поток-2 и вопросами о Кличко - нардеп Николаенко

Народный депутат Андрей Николаенко считает, что приезд немецкого канцлера Ангелы Меркель за день до "Крымской платформы" означает, что Берлин пока не видит решения вопроса Крыма

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 августа в Киеве будет обсуждать три вопроса: "Северный поток – 2", урегулирование на Донбассе и политическое давление Банковой на мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24" рассказал народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

"Меркель приезжает за день до "Крымской платформы". Это сигнал, что они не видят пока решения вопроса Крыма. И не хотят брать на себя ответственность на уровне канцера", - сказал он.

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По словам нардепа, в первую очередь, немецкий канцлер едет договариваться о сумме откупных – "сколько удовлетворит Украину за то, что мы согласимся с "Северным потоком – 2".

"По моей информации нам предложат полмиллиарда евро", - сказал он.

Вопрос имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" по Донбассу, как отметил Николаенко, не будет главным на встрече.

"Как бы Меркель не хотела поставить точку в вопросе Донбасса, они понимают, что не получится", - считает нардеп.

Также будут обсуждаться недавние обыски, которые прошли на коммунальных предприятиях Киева и у соратников мэра столицы Виталия Кличко.

"Знаю, что немецкая сторона будет подымать вопрос Кличко. И это будет неприятный сюрприз для украинской стороны. Сигнал, что ситуация с мером Киева не рассматривается, как чисто экономическая, а может трактоваться как политическое преследование", - отметил Андрей Николаенко.

Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Владимир Зеленский хочет обсудить обязательства ФРГ, которые страна давала в случае работы "Северного потока-2" и злоупотребления России монопольным положением, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Также обсудят ситуацию с безопасностью на Донбассе, перезапуск мирных переговоров, развитие двусторонних отношений. "Северный поток-2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Имеет длину 1234 км. В декабре 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, но затем восстановили в конце 2020-го. США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2", по которому Германия берет обязательство инициировать санкции против России в случае новой агрессии против Украины. Германия не перекроет "Северный поток-2", даже если президент России Влади-мир Путин будет использовать газопровод в качестве геополитического оружия. Немецкое правительство сосредоточится на усилении санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами официального Берлина.