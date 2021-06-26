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суббота, 26 июня 2021 12:13

Меркель будет говорить с Байденом о российской агрессии

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Меркель будет говорить с Байденом о российской агрессии
Меркель и Байден встретятся 15 июля. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель будет говорить с президентом США Джозефом Байденом об оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Встреча обоих состоится в Вашингтоне 15 июля.

"Донбасс, конечно, - одна из самых сложных проблем, безусловно, они о ней будут говорить. Госпожа канцлер с первых дней была приобщена к этой проблеме, и, как мне говорили, она каждый день читает новости об Украине. Для нее это вопрос личный", - цитирует посла Германии в Украине Анку Фельдгузен ZN, UA

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Также немецкий дипломат заявила, что Украина является одним из пилотных партнеров Германии для транзита водорода в Европу.

"Я говорила с экспертами: нам еще нужно достаточно много газа до, возможно, 2032 года, но затем его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже.

Я знаю, что Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с ПП2, но одновременно нужно думать и о своих очень больших возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу, потому что вся наша система через 15 лет будет перестраиваться на водород", - рассказала посол.

Для Украины важно найти солидный фундамент для развития. Речь идет не об угле или газе, а о "зеленой" энергии - водороде, сказала Анка Фельдгузен.

"И мы должны дать Украине возможность зарабатывать на этом деньги. Думаю, это очень важно. Это точно будет совместный проект", - заявила немецкий посол.

26 июня вблизи поселка Пески от обстрела российских оккупантов погиб украинский военный.

Во время переговоров с президентом страны-агрессора РФ Путиным президент США Джозеф Байден заявил о крепкой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

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