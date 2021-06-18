Нуланд поинформировала Кулебу о встрече Байдена с Путиным

США четко и твердо поддерживают Украину, сказала Нуланд. Фотоколлаж: Reuters, ICTV

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд поинформировала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о результатах саммита США-РФ в Женеве. О телефонном разговоре сообщил МИД.

"Американский дипломат рассказала, что в ходе переговоров президент США Джозеф Байден четко и твердо заявил президенту России о крепкой поддержке Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой.

Виктория Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципу "Никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами", - сообщил МИД.

Собеседники обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и отметили обоюдную настроенность сделать его максимально содержательным и результативным.

"Президент Байден был однозначно на стороне Украины", - заявил Кулеба в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.

А в комментарии Reuters сказал: "Президент Путин не увидел ни одного приглашения вести переговоры с США по украинскому вопросу. И это вопрос принципа, потому что мы договорились с США, что никакие соглашения в отношении Украины не будут заключены без Украины, и Америка сдержала обещание" , пишет "Європейська правда"

"Этот саммит продемонстрировал, что Америка вернулась, и сейчас настало время заставить Россию отступить от Украины", - сказал Кулеба добавив, что Москва не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.

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США не будут отменять или ослаблять санкции против России, введенных через агрессию против Украины. Министерство обороны США сообщило о новом пакете помощи Украине в $150 млн.