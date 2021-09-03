Мэрия объяснила, что баннер Мураева делал на Доме профсоюзов

Баннер с фотографией бывшего "регионала", владельца антиукраинского телеканала "Наш" Евгения Мураева на Доме профсоюзов в Киеве повесили ошибочно.

Об этом заявил председатель Киевского городского совета профсоюзов Валерий Мельник.

"Вешавшие этот баннер люди ошиблись. Там должна была быть социальная реклама. Баннер 20 минут повисел и его сняли", - рассказал Мельник "Радио Свобода".

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Повесили баннер 3 сентября. Кроме лица Мураева на нем был логотип телеканала "Наш" и надпись "Здесь наша земля" на фоне карты Украины.

Сняли вывеску по просьбе полиции, чтобы не провоцировать конфликты с активистами.