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пятница, 03 сентября 2021 15:47

Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки

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Огромный баннер с &quot;регионалом&quot; Мураевым не провисел и сутки
Огромный баннер с лицом Мураева сняли по просьбе полиции, которая прибыла в Дом профсоюзов. Фото: Стас Козлюк, "Бабель"

Баннер с лицом бывшего "регионала", владельца антиукраинского телеканала "Наш" Евгения Мураева сняли с фасада Дома профсоюзов в Киеве.

Сделали это по просьбе полиции, чтобы не провоцировать конфликты с активистами, пишет "Бабель".

На размещение баннера были все разрешительные документы, отметили правоохранители.

Повесили баннер сегодня, 3 сентября. Кроме лица Мураева на нем был логотип телеканала "Наш" и надпись "Здесь наша земля" на фоне карты Украины.

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В сети украинцы взорвались негодованием на появление баннера. Что писали - по ссылке.

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