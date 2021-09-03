Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки

Баннер с лицом бывшего "регионала", владельца антиукраинского телеканала "Наш" Евгения Мураева сняли с фасада Дома профсоюзов в Киеве.
Сделали это по просьбе полиции, чтобы не провоцировать конфликты с активистами, пишет "Бабель".
На размещение баннера были все разрешительные документы, отметили правоохранители.
Повесили баннер сегодня, 3 сентября. Кроме лица Мураева на нем был логотип телеканала "Наш" и надпись "Здесь наша земля" на фоне карты Украины.
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В сети украинцы взорвались негодованием на появление баннера. Что писали - по ссылке.
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