Мер-багатоквартирник идет в отставку

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк будет баллотироваться в Верховную Раду. Фото: mistoinform.com.ua

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк, который фигурирует в двух уголовных делах, сложит полномочия 2 августа и будет готовиться к парламентским выборам. Об этом он сообщил в Facebook.

"Я, Владимир Карплюк, принял решение 2 августа 2018 сложить полномочия Ирпенского городского головы, оставляя после себя яркие изменения и сильную команду, которая их сохранит и в дальнейшем будет развивать регион...

Моя следующая цель - участие в парламентской кампании через выдвижение своей кандидатуры в Верховную Раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье", - заявил он.

В августе прошлого года прокуратура Киевской области обвинила мэра Ирпеня в нарушении правил безопасности при строительстве, которое привело к гибели человека.

В декабре того же года Карплюка обвинили в создании преступной группировки, подделке документов, служебной подделке.

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Владимир Карплюк работает мэром Ирпеня с 2014 года. В 2015-м на очередных местных выборах он снова победил, набрав 53,8% голосов. 3 года назад СМИ сообщали, что Карплюк задекларировал 67 квартир общей площадью более 7 тыс кв м. Их стоимость оценена в 21 млн грн.