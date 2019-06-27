Мэра Василькова отстранили от должности за подкуп избирателей

Сабадаш будет обжаловать решение в суде. ФОТО: FACEBOOK

Мэра Василькова Киевской области Владимира Сабадаша отстранили от должности за подкуп избирателей.

Суд вынес решение об этом 26 июня, сообщает Нацполиция.

"В апреле правоохранители начали уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты под видом городской бюджетной программы "Забота", где людям раздавали по тысяче гривен", - рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Печерский районный суд города Киева принял решение об отстранении городского головы Василькова Владимира Сабадаша с занимаемой должности. Надеемся, это станет хорошей превенцією от нарушения закона для всех лиц на этих выборах", - добавил Цуцкиридзе.

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Теперь Сабадаш не должен покидать пределы города, а также должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями.

Мэра Василькова подозревают по 3-м статьям: ч. 3 ст. 27 (организация или управление преступлением), ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).

Он сообщил, что будет обжаловать решение суда.

На выборах мэра Василькова, которые прошли 2 июня, избирательная комиссия Василькова признала победителем представителя Партии регионов Владимира Сабадаша. Его отрыв от кандидата-"ударовца" Сергея Сабова составил 234 голоса.