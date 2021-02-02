Мэр Николаева переводил депутатов из ОПЗЖ, которые не хотели разговаривать на украинском

Александра Сенкевича переизбрали мэром Николаева осенью прошлого года. Фото: nikvesti.com

Мэр Николаева Александр Сенкевич переводил депутатов из пророссийской ОПЗЖ, которые отказывались выступать на украинском языке.

Депутаты Владислав Чайка и Александр Медведев выступали на русском.

Депутат начал говорить на русском, после чего ему сделали замечания активисты, присутствующие в зале, сообщают "НикВести"

Сенкевич напомнил, что депутаты должны выступать на украинском языке.

- Да вот, послушайте, - сказал представитель ОПЗЖ.

- Так ось, послухайте, - перевел его мэр.

- На прошлой сессии, - сказал депутат.

- На минулій сесії… Я буду вас перекладати, - продолжил Сенкевич.

Александр Сенкевич является мэром Николаева с 2015 года. Переизбрался на выборах осенью прошлого года. Выдвигался от партии "Пропозиция".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роспропаганда в телевизоре: канал Медведчука оштрафовали, Мураева - назначили проверку

16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Все работники сферы обслуживания должны пользоваться украинским языком.