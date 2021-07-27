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вторник, 27 июля 2021 16:26

Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента

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Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мэр Украинки подрался с активистом. Последний пытался поставить городскому главе неудобный вопрос. Фото: скриншот с видео

Мэр города Украинка Киевской области Александр Туренко подрался с активистом, который пришел на сессию горсовета.

Соответствующее видео распространил "Голос Украинки" в Facebook.

"Когда общество пришло на сессию спросить у председателя и его карманных депутатов о высоких налогах, которые они приняли, смелый голова и вся его рать просто убежали", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что один из присутствующих активистов вышел к трибуне с громкоговорителем и попытался поставить мэру вопрос. После этого мэр встал из-за трибуны, повалил мужчину на пол и вызвал охрану. Там должна была вывести его из сессионного зала.

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Когда активист снова попытался выступить с трибуны, мэр во второй раз подошел к нему и начал что-то говорить на ухо.

Присутствующие начали успокаивать мэра. Поэтому он отошел от активиста. Затем градоначальник схватил мужчину за руку и пытался выволочить из зала. Это возмутило присутствующих, и они бросились спасать активиста.

После инцидента мэр с коллегами покинули сессионный зал.

17 июня на заседании Верховной Рады депутаты с ОПЗЖ устроили драку с депутатами со "Слуги народа".

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