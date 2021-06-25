Депутат от "Партии Шария" устроила скандал

Депутат требовала, чтобы с ним говорили на русском, а тем, кто не понимает русский - пригласили переводчика. Фото: скриншот с видео

Депутат городского совета в Одессе от "Партии Шария" Нина Исаченко предложила пригласить переводчика в сессионный зал.

Так отреагировала на просьбу коллег не говорить на русском языке, который они не понимают. Общаться на украинском Исаченко отказалась, пишет "Думская".

"Я филолог украинского языка. Я предпочитаю говорить на том языке, на котором мне удобно", - сказала Исаченко.

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На инцидент отреагировала депутат от "Европейской солидарности" Ярослава Витко. Она готовит обращение к уполномоченному по защите государственного языка.

"Советуем уважаемой коллеге следующий раз баллотироваться в органы местного самоуправления ПМР или других квазиреспублик - там на украинском необязательно выступать", - написала нардеп в Facebook.

Депутат горсовета Харькова от ОПЗЖ Андрей Лесик тоже отказался выступать на украинском и заявил, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот. В результате депутаты и активисты оттолкнули Лесика от трибуны. В зале начали скандировать: "Чемодан - вокзал - Россия".