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пятница, 25 июня 2021 17:41

Депутат от "Партии Шария" устроила скандал

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Депутат от &quot;Партии Шария&quot; устроила скандал
Депутат требовала, чтобы с ним говорили на русском, а тем, кто не понимает русский - пригласили переводчика. Фото: скриншот с видео

Депутат городского совета в Одессе от "Партии Шария" Нина Исаченко предложила пригласить переводчика в сессионный зал.

Так отреагировала на просьбу коллег не говорить на русском языке, который они не понимают. Общаться на украинском Исаченко отказалась, пишет "Думская".

"Я филолог украинского языка. Я предпочитаю говорить на том языке, на котором мне удобно", - сказала Исаченко.

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На инцидент отреагировала депутат от "Европейской солидарности" Ярослава Витко. Она готовит обращение к уполномоченному по защите государственного языка.

"Советуем уважаемой коллеге следующий раз баллотироваться в органы местного самоуправления ПМР или других квазиреспублик - там на украинском необязательно выступать", - написала нардеп в Facebook.

Депутат горсовета Харькова от ОПЗЖ Андрей Лесик тоже отказался выступать на украинском и заявил, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот. В результате депутаты и активисты оттолкнули Лесика от трибуны. В зале начали скандировать: "Чемодан - вокзал - Россия".

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Комментарии

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Дата
25
июня

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