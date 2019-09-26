Мэр Днепра обматерил депутата на сессии горсовета

Фото: из открытых источников

На сессии горсовета Днепра депутат Александр Куприенко задал вопрос, почему данные о продаже и аренде коммунального имущества не публикуются на сайте горсовета. В ответ мэр города Борис Филатов выругался матом.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

"Насколько я знаю, мы все это выставляем на Prozorro. Вы знаете о системе Prozorro, которая по своим данным нашу территориальную общину ставит на четвертое место по прозрачности в стране? Знаете? Да? Тогда на * уя вы такие вопросы задаете тупые?", - резко ответил Филатов.

Депутаты горсовета отреагировали аплодисментами.

Мажоритарщик от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал родителей, которые водят детей в школу на его 25 округе, "инфантильным дол@оебамы". Впоследствии извинился за сквернословие.