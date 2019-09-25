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среда, 25 сентября 2019 11:09

"Приду на собрание и скажу родителям, что они долб*ебы" - "слуга народа" выругался на избирателей

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&quot;Приду на собрание и скажу родителям, что они долб*ебы&quot; - &quot;слуга народа&quot; выругался на избирателей
По Бужанского на выборах проголосовали 18 882 человека. ФОТО: Facebook-страница Макса Бужанского

Мажоритарщик от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал родителей, которые водят детей в школу на его 25 округе, "инфантильным дол@оебамы". Впоследствии извинился за сквернословие.

Оба заявления он сделал в Facebook.

Бужанский в рамках работы в округе узнал о школе, в которой 20 открытых люков. Он спросил (очевидно, у работников школы), могут ли родители школьников "скинутся по 100 гривен и купит эти люки". Ему ответили, что нет.

"Сказал директору, что если не хватит на люки, я их куплю сам, не разорюсь. Но приду на собрание и скажу родителям, что они дол@оебы. Инфантильные, причем. Мне не похер, что их дети могут сломать ноги, им похер. Переделать я их не переделаю, так хоть правду скажу", - написал депутат.

Через один пост он извинился за слово "дол@оебы", впрочем написал: "ловите "инфантилов" тогда. Вот это уже 100%".

К первому посту Бужанского написали комментарии, в которых указали нардепу - школа является коммунальным предприятием, и родители не должны платить за люки.

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На 25 округе в Днепропетровской области за Максима Бужанского проголосовали 18 882 избирателя.

Ранее избранный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram назвал журналистку издания "Новое вермя" Ольгу Духнич "тупой овцой". Перед этим там вышло интервью Дмитрия Разумкова, в котором Духнич назвала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временами Виктора Януковича".

Его поддержал однопартиец Александр Дубинский - он назвал "единственными серьезными депутатами" нового парламента себя, Бужанского и Дмитрия Разумкова - председателя партии "Слуга народа". А также пожалел, что в Верховной Раде не увидит экс-заместителя главы АП во времена Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Слуга народа" назвала оскорбления со стороны Бужанского "достаточно понятной реакцией на оценочные суждения".

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