Мендель назвала Пескова "коллегой" и выслала ему книжку

Президент Зеленский уволил Юлию Мендель с должности пресс-секретаря в июле.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выслала представителю президента страны-агрессора РФ Дмитрию Пескову свою книжку. Видео она опубликовала в Facebook.

Мендель подписала Пескову русскоязычную версию книжки.

"Решила направить книжку Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?" - написала она в Facebook.

"Пресс-секретарь Путина, оказывается, коллега... Лишний раз аплодирую решению ОП изменить первого пресс-секретаря президента", - прокомментировал бывший пресc-секретарь премьер-министра Гройсмана Василий Рябчук.

Пользователи соцсети комментируют:

"Он не пресс-секретарь, он ху*ло х*йла, подонок и пропагандист"

"А Геббельсу будет?"

"Вы точно были пресс-секретарь президента Украины?"

"Вы стараетесь поразить оккупанта и вам так важно его мнение. Тогда этот тираж должен был быть за поребриком".

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В июле президент Зеленский уволил Мендель с должности пресс-секретаря и назначил Сергея Никифорова. Мендель запомнилась тем, что препятствовала работе журналистов.