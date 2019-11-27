Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель дала интервью телеведущей Натальи Влащенко, которая работает на канале "ZIK", связанного с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Видео появилось на YouTube канале Влащенко.

Мендель попросили говорить по-русски, потому что "смотрит постсоветское пространство".

Мендель давала интервью на русском языке.

Перед этим Влащенко обратилась к ней: "Эта просьба. Потому что нас может смотреть все постсоветское пространство".

Когда Влащенко вспомнила о журналисте Сергее Андрушко, Мендель сказала: "Президент не обращает внимания на мелочи. Для него сначала, конечно, это было удивительно. Вроде бы я пришла из журналистской среды, а журналисты... Многие отвернулись. Но на большие атаки он отреагировал. Но он дал четко мне понять, что для него важнее, что я в его команде. Что я стою за него. Дискредитация, она существует. Владимир Александрович уже сам к этому привык. Вот этих мелких и мелочных месседжей - их безумно много. Если мы будем на них реагировать, из нас ничего не останется".

Та было, что было (препятствование работе Андрушко). Я в общем то особо не жалею. Ошибки тоже приносят какой-то свой опыт. Я думаю, меня этого многому научило".

Интервью пресс-секретаря главы государства на русском вызвало критику в сети Facebook. В частности, со стороны телеведущей Татьяны Мыкытенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"

Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.