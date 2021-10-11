Медведчуку вручили ходатайство об аресте или 1 млрд грн залога

Нардепу Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд грн. Его подозревают в государственной измене.

Он уже находится под домашний арестом, написал в Facebook нардеп от ОПЗЖ Ринат Кузьмин.

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"И все это при том, что изначально эта садистская власть решением СНБО наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции. А теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму. Банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО", - посетовал Кузьмин.

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

При содействии Медведчука были организованы незаконные схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины. В течение 2015 года за поставки угля с ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн.

11 мая 2021 Медведчук уже получил подозрение. Его с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности.

От 13 мая Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом.