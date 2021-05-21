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пятница, 21 мая 2021 17:29

Медведчука оставили под домашним арестом

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Медведчука оставили под домашним арестом
В феврале СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука, в частности, заблокировала его счета. Фото: The World News

Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого в государственной измене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Соответствующее решение зачитал председательствующий судья 21 мая.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Медведчука, которая просила отпустить его под личное обязательство. Отказал 26 народным депутатам, которые хотели взять политика на поруки.

Также суд не удовлетворил апелляцию прокуроров, которые настаивали на взятии Медведчука под стражу с альтернативой внесения залога в размере 3,9 млн грн.

"Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит. Полный текст постановления объявить в 17:00 26 мая", - заявил судья.

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11 мая генпрокурорка Ирина Венедиктова подписала народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По данным следствия, Медведчук договаривался с государством-агрессором о перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии с целью добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Также Медведчуку инкриминируют передачу агрессору секретной информации о военном подразделение ВСУ. Статья о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет, статья "грабеж национальных ценностей на оккупированной территории" - лишение свободы на 8-12 лет.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На него надели электронное устройство контроля.

В феврале Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Медведчука и Козака. Ограничения применили в связи с расследованием СБУ относительно финансирования терроризма.

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Дата
21
мая

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