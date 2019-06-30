Медведчук заявил, что не покупал телеканал "Интер"

Медведчук не купил "Интер". Фото: Радио Свобода

Пресс-служба пророссийского украинского политика, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука опровергла информацию о якобы покупки им телеканала "Интер".

"Ряд СМИ распространяет ложную информацию о якобы приобретении Медведчуком телеканала "Интер". Эта информация не соответствует действительности. Нет ни факта приобретения канала или доли в нем, ни каких-либо планов по осуществлению подобного соглашения", - говорится в сообщении в Facebook.

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Ранее в СМИ сообщалось, что Медведчук якобы купил у олигарха Дмитрия Фирташа 80% акций Интера.