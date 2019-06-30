Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ

Медведчук купил часть акций "Интера". Фото: BBC.com

Часть акций телеканала "Интер" приобрел председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук у беглого олигарха Дмитрия Фирташа.

Фирташ считает, что его скоро экстрадируют в США из Австрии. Сейчас он сбрасывает активы своим партнерам, сообщается в Telegram-канале "Украинского Института анализа и менеджмента политики", директором которого является политолог Руслан Бортник.

"Да, свою долю 80% акций ЧАО "Телеканал "Интер" он продал Виктору Медведчуку, который обладает медиахолдингом "Новости" (входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK). Остальные 20% акций "Интера" остаются у Сергея Левочкина (партнер Медведчука и Фирташа по "Оппозиционной платформе - За жизнь")", - отметили в Институте.

Медведчук намерен купить еще несколько каналов.

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"Тяжело будет команде Зеленского, поскольку они зашли в конфликт с Медведчуком, который усиливается в информационном пространстве, в частности, планирует еще приобрести у Петра Порошенко "Прямой" (уже негласно контролируется) и "5 канал", - говорится в сообщении Института.

Президент Владимир Зеленский не понимает, почему кум Путина Виктор Медведчук поднял вопрос освобождения пленных украинцев только перед выборами в Верховную Раду, куда он баллотируется.