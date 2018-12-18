Медведчук хочет, чтобы Гопко опровергла обвинения и выплатила 1 грн за моральный ущерб. Фото: ukrinform

Председатель политсовета пророссийской партии "За життя" и кум Путина Виктор Медведчук подал в суд на нардепа Анну Гопко из-за "оскорбления чести и достоинства".

Об этом Гопко сообщила в Facebook.

Основанием для иска стал пост парламентария с призывом к украинцам выйти к Генеральной прокуратуре на акцию # МедведчукаПідАрешт.

"В годовщину смерти Василия Стуса мы напомним о его палаче, который здесь, в Украине, ведет бизнес, покупает каналы, рвется ко власти. Ведь Медведчук является уродом системы, уничтожившей Стуса, а теперь олицетворяет силы реванша, чтобы уничтожить Украину", - написала тогда нардеп.

В своем иске Медведчук требует от нардепа признать распространенную информацию недостоверной, удалить сообщение, опубликовать резолютивную часть судебного решения, покрыть судебные издержки, а также заплатить политику за моральный ущерб 1 гривну.

"Мы требовали не допустить реванша пропутинских сил и расследовать преступления, к которым они причастны в Украине. Видно, Медведчука это очень задело, поэтому он подал в суд из-за обиды его "чести, достоинства и деловой репутации", - прокомментировала Гопко.

Печерский райсуд Киева начнет рассмотрение дела 19 декабря в 11:00.

В суде интересы Медведчука представляет народный депутат от "Оппозиционного блока" и заместитель председателя общественного движения "Украинский выбор" Василий Нимченко.

Адвокат Гопко Юрий Демченко отметил, что ее критика деятельности Медведчука является оценочным суждением и выражением собственного видения, а потому опровержению не подлежит.

"Более того, Анна Гопко как народный депутат должна информировать общественность об общественно важных делах, среди которых и деятельность пророссийских политиков в Украине", - подчеркнул адвокат.

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4 мая 1980-го поэт Василий Стус был арестован по обвинению в проведении "антисоветской агитации и пропаганды". Вины своей не признавал. Его защищал тогда Виктор Медведчук. В своей речи сказал, что все преступления Стуса заслуживают наказания, но он просит обратить внимание на то, что Стус в 1979-1980-х на предприятиях Киева выполнял норму, кроме того перенес тяжелую операцию желудка. Стус умер в тюремном карцере лагеря особого режима ВС-389/36 (Россия) 4 сентября 1985-го. Адвокаты Роман Тытыкало и Илья Костин 2016-го проанализировали дело и сделали вывод, что "адвокат Медведчук нарушил свой профессиональный долг, фактически отказался от защиты Стуса, чем грубо нарушил право последнего на защиту в суде".