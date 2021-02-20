Медведчук отреагировал на санкции и назвался законопослушным гражданином

Против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко ввели санкции на 3 года. Фото: скирншот с видео

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что санкции против него и его жены Оксаны Марченко введены незаконно.

И он не намерен покидать Украину. Об этом говорится на сайте "ОПЗЖ".

"Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по самому дорогому - по моей любимой жене Оксане Марченко. Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Напрасно. Борьба будет продолжена", - заявил Медведчук.

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Также кум Путина отрицает свою причастность к преступным схемам и заявил, что он - "законопослушный гражданин". Считает, что "власть любой ценой стремится расправиться" с ним, с партией, подконтрольными ему телеканалами, поскольку он выступает против "этой обанкротившейся власти".

Санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко ввели за финансирование терроризма. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. И отметил, что соответствующие уголовное производство ведет Служба безопасности Украины.