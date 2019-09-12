Медведчук мог навредить обмену - адвокат моряков

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Поездки кума Путина, депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в Москву могли навредить обмену пленными между Украиной и Россией.

Об этом в интервью hromadske рассказал координатор адвокатов украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, Николай Полозов.

"Я точно знаю, что Медведчук не входил в число переговорщиков, а его активность, на мой взгляд, могла навредить тем процессам, которые происходили", - сказал он.

Переговоры несколько раз срывались, впрочем Полозов не знает, причастен ли к этому Медведчук.

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7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев. В том числе 24 пленных моряка, которым в аэропорту вручили воинские звания и офицерские кортики. Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были бывший зенитчик ДНР Владимир Цемах и обвиненный в госизмене руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. После этого Зеленский по телефону переговорил с Путиным. По информации Офиса президента, оба подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.