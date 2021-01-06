Медреформу Супрун обжаловали в Конституционном суде

Ульяна Супрун руководила Минздравом в 2016-19 годах. Фото: Андрей Дубчак, "Радіо Свобода"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд признать неконституционной медицинскую реформу, которую начали в 2017 году. Об этом Денисова заявила в Facebook.

"Новым вызовом для Украины стала борьба с пандемией Covid-19, но большинство государственных органов и служб оказались неготовыми ни организационно, ни юридически и даже психологически к этому.

Сложностей в противодействии болезни принесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства", - написала чиновница.

Медицинская реформа начата при руководстве Министерством здравоохранения Ульяной Супрун. Она работала в правительстве во главе с премьером Владимиром Гройсманом.

Реформа в частности предусматривает изменение модели финансирования системы здравоохранения, государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медуслуг и лекарственных средств по принципу "деньги ходят за пациентом". Пациент получил возможность выбирать себе семейного врача. Между ними заключается декларация. Деньги идут медучреждениям по тем пациентами, которые выбрали у них своих семейных врачей.

Дополняется.