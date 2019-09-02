Анатолия Матиоса уволили с должности главного военного прокурора. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре в понедельник.

Анатолий Матиос 5 лет руководил военной прокуратурой.

Приказ об увольнении подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"В понедельник, 2 сентября, руководствуясь законом "О прокуратуре", положением о прохождении гражданами военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Кроме того, указанным приказом он исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы", - сообщили в ведомстве.

Матиос руководил военной прокуратурой с августа 2014-го.

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Руслан Рябошапка до должности генпрокурора был заместителем руководителя Офиса президента. В 2016-2017-х - членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. На выборах 2019-го Рябошапка работал советником Владимира Зеленского.