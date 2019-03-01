Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко

До дня выборов президента остался месяц.

Если раньше борьба с второе место была между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, то теперь в нее вмешивается Анатолий Гриценко. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

"Заявление Садового о снятии кандидатуры в пользу Гриценко скорее тактически влияет на ход избирательной кампании, чем на долгую перспективу.

Если верить социологии, на которую опирается мэр Львова, объединение дает экс-министру обороны 12-14% рейтинга, не больше.

Другие ключевые кандидаты имеют гораздо большую поддержку. В частности Зеленский и Порошенко - более 20%.

Чтобы действительно стать "альтернативой", Гриценко надо будет "воевать" не только с Порошенко, но и Тимошенко, которая традиционно удерживает третью позицию. Чтобы переместиться на чистое третье место и претендовать на второе Анатолию Степановичу придется открыть против лидера "Батьківщина" информационный фронт. В марте увидим жесткую войну между тремя кандидатами. Если раньше борьба с второе место была между Порошенко и Тимошенко, то теперь в нее вмешивается Гриценко.

Андрей Иванович слишком осторожен и это ему часто вредит

"Решение Садового - прогнозируемое. Последние рейтинги показывают уровень его поддержки не более 5%. Он понимает: с таким итогом на президентских выборах - это удар по "Самопоміч". Подобные прецеденты уже были. Когда в 1999 году кандидаты от "Народний рух" Удовенко и Костенко не могли объединиться, набравшие по 1,5% и похоронили рейтинг НРУ. Так и Садовый может похоронить перспективы своей партии на осень. Решение было рационально ситуативное - поскольку избиратели не любят тех, кто проигрывает, а победителей.

С другой стороны, сегодняшним решением об объединении в таком формате (когда "Самопоміч" идет на выборы отдельно) он все равно может похоронить хорошие перспективы партии на парламентских выборах. Чтобы избежать этого должен сказать: "Я снимаюсь в пользу Гриценко, но потом мы объединяемся вместе на парламентские выборы и пойдем совместно широкой командой". Поскольку он этого не сказал, то так получается, что сегодня Садовый дважды потерял. Андрей Иванович слишком осторожен и это ему часто вредит, А в политике для победы нужно не бояться рисковать", - рассказал Виктор Таран.

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Городской председатель Львова Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента. Об этом он заявил на брифинге в Киеве. Выборы президента должны состояться 31 марта.